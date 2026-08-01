Сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра и грозы ожидаются местами по Омской области до конца сегодняшнего дня, предупредили в региональном МЧС.
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Сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра и грозы ожидаются местами по Омской области до конца сегодняшнего дня, предупредили в региональном МЧС.
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