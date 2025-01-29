Строители приступили к работам по расширению путепровода на обходе Адлера

В России реализуются масштабные инфраструктурные проекты, в числе которых строительство обхода Адлера, который войдёт в состав перспективной автомобильной дороги от федеральной трассы М-4 «Дон» до города Сочи.
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