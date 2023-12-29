Администрация Байдена потихоньку меняет свою стратегию на Украине

Украинская армия терпит поражения почти по всей линии соприкосновения, пишет Asia Times. Российские войска вытеснили ВСУ из Марьинки, стратегически важного города в Донбассе, и зачищают районы вокруг Бахмута, Авдеевки, на Запорожье.
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