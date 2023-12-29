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Мировое обозрение

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Администрация Байдена потихоньку меняет свою стратегию на Украине

Администрация Байдена потихоньку меняет свою стратегию на Украине

Украинская армия терпит поражения почти по всей линии соприкосновения, пишет Asia Times.   Российские войска вытеснили ВСУ из Марьинки, стратегически важного города в Донбассе, и зачищают районы вокруг Бахмута, Авдеевки, на Запорожье.

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