ЕС передаст Украине доходы от российских активов

Severyanin

Евроуроды, вы даже такой простой вещи не в состоянии осмыслить, что всё украденное, придётся вернуть России с процентами, когда мы поставим вас раком! Конечно, вам не привыкать стоять в такой позе, но Россия, это не пиндосы. Вы сразу почувствуете разницу. Вонь будет стоять отвратительнейшая!