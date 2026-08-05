Европейская комиссия (ЕК) пообещала передать Украине пятый транш доходов от замороженных активов Центрального банка России в 1,4 миллиарда евро.
ЕС передаст Украине доходы от российских активов
Комментарии
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Severyanin
Евроуроды, вы даже такой простой вещи не в состоянии осмыслить, что всё украденное, придётся вернуть России с процентами, когда мы поставим вас раком! Конечно, вам не привыкать стоять в такой позе, но Россия, это не пиндосы. Вы сразу почувствуете разницу. Вонь будет стоять отвратительнейшая!
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