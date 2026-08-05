Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

ЕС передаст Украине доходы от российских активов

ЕС передаст Украине доходы от российских активов

Европейская комиссия (ЕК) пообещала передать Украине пятый транш доходов от замороженных активов Центрального банка России в 1,4 миллиарда евро.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Severyanin
Евроуроды, вы даже такой простой вещи не в состоянии осмыслить, что всё украденное, придётся вернуть России с процентами, когда мы поставим вас раком! Конечно, вам не привыкать стоять в такой позе, но Россия, это не пиндосы. Вы сразу почувствуете разницу. Вонь будет стоять отвратительнейшая!
Ответить
1 м.