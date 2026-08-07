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В Иванове возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате падения грузового лифта

В Иванове возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате падения грузового лифта

Октябрьским межрайонным следственным отделом города Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате падения грузового лифта по признакам преступления, предусмотренного ст.

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