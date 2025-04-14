Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Семья писателя не планирует публичного прощания.<strong>Перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался на 90-м году жизни, сообщил в соцсети X его сын Альваро Варгас Льоса.
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