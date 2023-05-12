Разведывательная авиация НАТО летает недалеко от Крыма в сопровождении истребителей

Разведывательная авиация НАТО продолжает активно отслеживать обстановку вокруг Украины. Сервис Flightradar24 зафиксировал полет самолета-разведчика Boeing RC-135WC River Joint Королевских ВВС Великобритании примерно в 200 км к юго-западу от Крыма.
Разведывательная авиация НАТО продолжает активно отслеживать обстановку вокруг Украины. Сервис Flightradar24 зафиксировал полет самолета-разведчика Boeing RC-135WC River Joint Королевских ВВС Великобритании примерно в 200 км к юго-западу от Крыма.
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