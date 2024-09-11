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Этих модных собак после стрижки просто не узнать!

Этих модных собак после стрижки просто не узнать!

Грейс Шон (Grace Chon) — фотограф из Лос-Анджелеса, которая специализируется на съемке животных. Ее фотопроект, который называется Hairy («Мохнатый»), состоит из фотографий собак, сделанных до стрижки и после нее.

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