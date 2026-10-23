Западный берег и сектор Газа: двое подозреваемых палестинцев были смертельно ранены полицией после инцидента со стрельбой, в результате которого пять человек получили ранения на Иудейском перекрестке шоссе 35 недалеко от Хеврона, провинция Хеврон на Западном берегу, ранее утром в результате предполагаемого террористического нападения.