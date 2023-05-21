Федеральное агентство новостей №1

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Полковник Алехин назвал реальную причину ударов ВСУ по территории России

Полковник Алехин назвал реальную причину ударов ВСУ по территории России

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил , что ВСУ наносят удары по территории России, чтобы запутать командование и скрыть места, где они реально планируют наступать.

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