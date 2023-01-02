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Мэр Днепропетровска Филатов предложил отказаться от “Оливье” как от советского наследия

Мэр Днепропетровска Филатов предложил отказаться от “Оливье” как от советского наследия

Мэр украинского горда Днепропетровска Борис Филатов заявил, что салаты “Оливье” и “Сельдь по шубой” – советские привычки, которых необходимо отказаться украинцам.

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