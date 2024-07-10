Украина хочет добиться от США снять ограничения на запуски американских ракет по России

Украина планирует усилить давление на администрацию президента США Джо Байдена во время саммита НАТО на этой неделе, чтобы добиться снятия всех ограничений на использование поставляемого Соединенными Штатами оружия на территории России.
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