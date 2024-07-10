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Украина хочет добиться от США снять ограничения на запуски американских ракет по России

Украина хочет добиться от США снять ограничения на запуски американских ракет по России

Украина планирует усилить давление на администрацию президента США Джо Байдена во время саммита НАТО на этой неделе, чтобы добиться снятия всех ограничений на использование поставляемого Соединенными Штатами оружия на территории России.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Учитывая технологию боевого применения этих ракет, хохлосрач фактически &quot;хочет добиться от сша&quot; непосредственного участия в нанесении ракетных ударов по территории РФ.
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15 час.

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