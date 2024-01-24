Аналитик Иванов: выявить слежку с помощью GPS-трекера можно через смартфон

Выявить слежку с помощью GPS-трекера можно обычным смартфоном. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора «Первый Бит» Петр Иванов.
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