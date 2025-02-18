Управление Россельхознадзора обнаружило на маркетплейсах десять партий запрещенных к продаже семян

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проводится мониторинг безопасности торговых площадок на маркетплейсах, на которых юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют реализацию семян сельскохозяйственных растений.
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