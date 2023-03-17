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Открытие первого эко-завода по переработке пластика запланировали в Чите

Открытие первого эко-завода по переработке пластика запланировали в Чите

Первый завод переработки пластика откроется 24 марта в Чите.В министерстве природных ресурсов Забайкальского края уточнили, что он займётся выпуском изделий для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий из переработанного пластика.

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