⚡️В результате атаки беспилотника на автобус №8 в Горловке ранены 4 мирных жителя.
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⚡️В результате атаки беспилотника на автобус №8 в Горловке ранены 4 мирных жителя.
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