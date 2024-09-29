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Татар-информ

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«Переосвящать ли дом, если в нем кто-то умер?»: батюшка об освящении жилья и автомобиля

«Переосвящать ли дом, если в нем кто-то умер?»: батюшка об освящении жилья и автомобиля

Нужно ли освящать квартиру или дом повторно, если там находился покойник? Убережет ли освящение машины от ДТП или от неприятного общения с сотрудниками ГАИ? Можно ли вешать крест в салоне автомобиля? О том, что такое освящение, для чего оно нужно и как к нему подготовиться, «Татар-информу» рассказал иерей Александр Ермолин.

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