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Крымское информационное агентство

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В Саках приступили к замене магистрального водовода

В Саках приступили к замене магистрального водовода

До конца года в Саках планируется обновить 360 метров городской сети водоснабжения. Фото: Наталья Сомова«В следующем году работы продолжатся — планируется заменить ещё 750 метров трубопровода», — рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК.

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