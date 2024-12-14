В Саках приступили к замене магистрального водовода

До конца года в Саках планируется обновить 360 метров городской сети водоснабжения. Фото: Наталья Сомова«В следующем году работы продолжатся — планируется заменить ещё 750 метров трубопровода», — рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК.
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