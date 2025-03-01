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Защитник махачкалинского "Динамо" Табидзе заявил, что не знает Овечкина

Защитник махачкалинского "Динамо" Табидзе заявил, что не знает Овечкина

Защитник махачкалинского "Динамо" Джемал Табидзе признался, что не следит за Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и не знает, кто такой российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

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