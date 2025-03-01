Защитник махачкалинского "Динамо" Табидзе заявил, что не знает Овечкина

Защитник махачкалинского "Динамо" Джемал Табидзе признался, что не следит за Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и не знает, кто такой российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
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