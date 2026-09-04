Трамп заявил, что Путин не стремится нападать на страны НАТО

Президент РФ Владимир Путин не стремится к нападению на страны Североатлантического альянса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
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