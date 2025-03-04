Суд Приморья обязал "Мед инн" выплатить 20 млн рублей за невыполненный контракт

Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск "Приморского центра микрохирургии глаза" против "Мед инн". Поставщик не выполнил условия договора по поставке оборудования, в результате чего суд обязал его выплатить более 20 миллионов рублей.
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