Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Vlasov
    Машины по цене квартиры, этот факт заставляет задуматься, а все ли в порядке с головой у наших товарищей из автопрома...В России цены на ...
  • Eduard
    В Лондоне ваши интересы!Кир Стармер: Брит...
  • Eduard
    Рабы совсем от рук отбились?Медведев: в Европ...

Суд Приморья обязал "Мед инн" выплатить 20 млн рублей за невыполненный контракт

Суд Приморья обязал "Мед инн" выплатить 20 млн рублей за невыполненный контракт

Арбитражный суд Приморья удовлетворил иск "Приморского центра микрохирургии глаза" против "Мед инн". Поставщик не выполнил условия договора по поставке оборудования, в результате чего суд обязал его выплатить более 20 миллионов рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх