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Филипп Янковский сыграл Достоевского и Цыпкина в фильме «Лето в Бадене»: кадры и дата премьеры

Филипп Янковский сыграл Достоевского и Цыпкина в фильме «Лето в Бадене»: кадры и дата премьеры

В режиссерском дебюте Антона Желнова актер исполнит сразу две главные роли. кадр фильма «Лето в Бадене»5 ноября в российский прокат выйдет полнометражный игровой дебют Антона Желнова «Лето в Бадене».

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