Почему в Древнем Риме женщины становились гладиаторами

Гладиаторами становились не только рабыни, но и женщины из знатных семейств по собственному желанию. Для них не делались исключения в правилах, поэтому им даже приходилось сражаться с оголенной грудью, как это делали мужчины.
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