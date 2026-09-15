Нефтяной супертанкер подорвался в Ормузском проливе

Нефтяной супертанкер подорвался на морских минах в Ормузском проливе. По данным Корпуса стражей исламской революции, судно следовало запрещенным маршрутом и после взрыва загорелось.
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