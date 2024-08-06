Алаудинов заявил об «однозначном» скором завершении СВО

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
бред голимый,одни хотелки без рассчёта числа солдат,к-ва вооружений,необходимости боёв в городских условиях,что всегда сложно,кроваво и долго( Мариуполь,Артёмовск и др).Ни дефицита снарядов,ни дронов у фашистов нет.Такие шапкозакидательские заявления вредны,т.к могут создать иллюзию скорой победы.Было бы здорово до конца года освободить территории Донецкой,Запорожской,Херсонской областей.Луганская освобождена или чуть осталось.
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