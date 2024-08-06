Спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, какое бы оружие ни дали Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Алаудинов заявил об «однозначном» скором завершении СВО
Комментарии
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Юрий Кушнарев
бред голимый,одни хотелки без рассчёта числа солдат,к-ва вооружений,необходимости боёв в городских условиях,что всегда сложно,кроваво и долго( Мариуполь,Артёмовск и др).Ни дефицита снарядов,ни дронов у фашистов нет.Такие шапкозакидательские заявления вредны,т.к могут создать иллюзию скорой победы.Было бы здорово до конца года освободить территории Донецкой,Запорожской,Херсонской областей.Луганская освобождена или чуть осталось.
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