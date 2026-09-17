В Челябинске работник ювелирного магазина обокрал клиентов

В Челябинске сотрудник ювелирного магазина обокрал клиентов на 100 тысяч рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону.
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