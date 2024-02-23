Половина производителей автокомпонентов в Петербурге покинула рынок из-за санкций

Постепенно компании переключаются на выпуск отечественных и китайских автомобилей. Около 50-60% производителей автокомпонентов в Петербурге и Ленинградской области покинули рынок из-за санкций и приостановки работы местных автомобильных заводов.
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