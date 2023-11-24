Роднина считает, что у международных федераций без России закончились деньги

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина отреагировала на то, что международные федерации требуют с российских спортсменов денег на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».
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