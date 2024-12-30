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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Марков высказался о трех сценариях СВО на 2025 год

Марков высказался о трех сценариях СВО на 2025 год

В ходе спецоперации может быть реализовано три сценария, и один из них предусматривает ядерную эскалацию со стороны Запада.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
После  того  ,   как  развалился  СССР в  1991г...НАТО  нагло  расширялось  на  восток...Захватили  почти  все  *зоны  нашего  влияния*...И  даже  в  Украину  влезли  ! Но  там  Россия  дала  им  в  *пыку*...Стоп  !  Это  остановка  западного  расширения  на  восток...А  если  империя  не  расширяется  ,  -  она  скукоживается...Запад  в  25  г  отступит ,  скуля...
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