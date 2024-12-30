Марков высказался о трех сценариях СВО на 2025 год

ВА

Владимир Акулов

После того , как развалился СССР в 1991г...НАТО нагло расширялось на восток...Захватили почти все *зоны нашего влияния*...И даже в Украину влезли ! Но там Россия дала им в *пыку*...Стоп ! Это остановка западного расширения на восток...А если империя не расширяется , - она скукоживается...Запад в 25 г отступит , скуля...