ТЦК вне блокпоста останавливает авто? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Законно ли требование ТЦК остановить автомобиль вне стационарного блокпоста? Имеют ли мобильные группы оповещения право перекрывать дорогу? Что делать водителю, если перед машиной встал человек в военной форме без сотрудника полиции? И есть ли ответственность за отказ остановиться по требованию военнослужащего, а не полицейского? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читате… Читать далее: https://prav.
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