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Ивановские новости

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Ивановское правительство приобретет елочный шар и объемные буквы за 1,1 млн руб.

Ивановское правительство приобретет елочный шар и объемные буквы за 1,1 млн руб.

Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области разместил новый лот на сайте госзакупок. Согласно официальной информации, планируется оказание услуг по разработке дизайна, изготовлению и установке арт-объектов: «Елочный шар» и объемные буквы «И»,«В»,«А»,«Н»,«О»,«В»,«О».

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