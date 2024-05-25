Ивановское правительство приобретет елочный шар и объемные буквы за 1,1 млн руб.

Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области разместил новый лот на сайте госзакупок. Согласно официальной информации, планируется оказание услуг по разработке дизайна, изготовлению и установке арт-объектов: «Елочный шар» и объемные буквы «И»,«В»,«А»,«Н»,«О»,«В»,«О».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)