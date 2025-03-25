В Находке врачи прооперарировали строителя с размозженным черепом

В Приморском крае медики спасли мужчину с размозженным черепом. Об этом сообщает Amur Mash. По данным Telegram-канала, 41-летний рабочий пострадал в городе Находке, когда на него упала металлоконструкция.
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