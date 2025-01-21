Мерц призвал европейцев сплотиться на фоне прихода Трампа к власти в США

Фридрих Мерц, кандидат на должность руководителя немецкого правительства от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС, призвал европейцев сплотиться на фоне прихода республиканца Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах.
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