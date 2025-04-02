Ролик поднял вопрос о передаче дорог к КПП с КНР в Приморье в федеральную собственность Редакторская колонкаСенатор от Приморского края Александр Ролик поднял вопрос о передаче в федеральную собственность автодорог, ведущих к расположенным в регионе пунктам пропуска на границе с КНР.