В Петушках готовится суд над адвокатами Навального*

Троих адвокатов судят за участие в экстремистском сообществе.В Петушинский районный суд Владимирской области поступило уголовное дело в отношении троих адвокатов, защищавших на процессе Алексея Навального*.
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