Трамп заявил, что Ирану «удобнее» было бы бить по Европе, чем по США

Если бы у Ирана было ядерное оружие, то иранским военным было бы «удобнее» сначала подвергнуть ракетным ударам Европу, а не США, заявил президент США Дональд Трамп 9 октября на мероприятии в Белом доме.
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