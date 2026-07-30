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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Крылья» не рассматривают подписание Дзюбы, заявил глава совдира: «Если бы Артем был так полезен, «Акрон» бы его сохранил. Игроки такого масштаба уже сами себе тренеры, мы делаем акцент на молодежь»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов объяснил, почему клуб не рассматривает подписание Артема Дзюбы .

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