Пушков заявил, что конгресс не сможет объявить импичмент Трампу

Член Совфеда России Алексей Пушков высказался о том, что часть американских конгрессменов собралась попытаться инициировать процедуру объявления импичмента лидеру Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу.
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