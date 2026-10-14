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Агент Дзюбы: «Звонки из «Урала» были, но в Первой лиге Артем играть не будет. У него не было самоцели продолжить карьеру где угодно»

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы , подтвердил интерес к форварду со стороны « Урала ».

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