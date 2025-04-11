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Царьград

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В Европу пришёл страшный вирус. Что ждёт Россию?

В Европу пришёл страшный вирус. Что ждёт Россию?

По странам Европы начал распространяться новый опасный вирус, из которого некоторые государства уже успели ввести "Белый план".

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Комментарии
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Ирина Некрасова
Тема &quot;Белого плана&quot; не раскрыта, а это самое любопытное.
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16 час.
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