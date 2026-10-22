Power Bank Pro 25000 оснащён двумя портами: USB-C с выходной мощностью до 140 Вт и USB-A до 120 Вт. Кроме того, в комплект встроен выдвижной USB-C кабель длиной 70 см, что позволяет одновременно заряжать до трёх устройств, например ноутбук, смартфон и планшет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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