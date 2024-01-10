5 классических фильмов ужасов, которые основаны на реальных событиях

Когда фильмы ужасов заставляют нас так бояться, что хочется закрыть глаза, советуют вспоминать, что все, происходящее на экране — выдумка, что на самом деле ничего из этого никогда не было и, скорее всего, не будет.
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