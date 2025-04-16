«Барса» напряглась! Рисковали потерять 0:4 из-за хет-трика Гирасси

В полуфинале ЛЧ впервые с 2019-го. «Барселона» впервые с 2019-го в полуфинале Лиги чемпионов. Каталонцев отправляли туда уже после первого матча (4:0), но «Боруссия» нашла силы сопротивляться – и добыла победу 3:1.