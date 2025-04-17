Лишний вес к лету: советы известного диетолога из Одинцово

Галина Волкова, диетолог из Одинцовской областной больницы, раскрыла секреты похудения к лету. Умеренный дефицит калорий, акцент на сложных углеводах и белках, а также сочетание силовых и кардиоупражнений помогут избавиться от лишних килограммов.