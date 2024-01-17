Губернатор Вячеслав Гладков отреагировал на информацию о нападении группы молодых людей на жителей Белгорода.
Гладков: личности молодых людей, нападавших на жителей Белгорода, установлены
Комментарии
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Silver Kont
И опять вонючие азербоны! Может, пора уже отстреливать, чтобы в Россию не пёрлись; один криминал, никакого страха - мол, диаспора отмажет.... Пора уже всю диаспору из приграничных городов гнать, как Сталин в своё время выселял неблагонадёжных.... И нечего уродам в России делать, торговать можно( а даже лучше) без них, только место занимают и цены на рынках задирают...
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6 час.
Silver Kont
И как всегда, наш "самый гуманный суд" отнесётся к черножопым тварям "очень и очень гуманно"...
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6 час.
Андрей Павлов
Правильно. Онижедети.
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3 час.
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