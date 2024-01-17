Гладков: личности молодых людей, нападавших на жителей Белгорода, установлены

Silver Kont

И опять вонючие азербоны! Может, пора уже отстреливать, чтобы в Россию не пёрлись; один криминал, никакого страха - мол, диаспора отмажет.... Пора уже всю диаспору из приграничных городов гнать, как Сталин в своё время выселял неблагонадёжных.... И нечего уродам в России делать, торговать можно( а даже лучше) без них, только место занимают и цены на рынках задирают...