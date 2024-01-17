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Аргументы недели

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Гладков: личности молодых людей, нападавших на жителей Белгорода, установлены

Гладков: личности молодых людей, нападавших на жителей Белгорода, установлены

Губернатор Вячеслав Гладков отреагировал на информацию о нападении группы молодых людей на жителей Белгорода.

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Комментарии
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Silver Kont
И опять вонючие азербоны! Может, пора уже отстреливать, чтобы в Россию не пёрлись; один криминал, никакого страха - мол, диаспора отмажет.... Пора уже всю диаспору из приграничных городов гнать, как Сталин в своё время выселял неблагонадёжных.... И нечего уродам в России делать, торговать можно( а даже лучше) без них, только место занимают и цены на рынках задирают...
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Silver Kont
И как всегда, наш &quot;самый гуманный суд&quot; отнесётся к черножопым тварям &quot;очень и очень гуманно&quot;...
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Андрей Павлов
Правильно. Онижедети.
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