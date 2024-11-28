ЕС назвал условия возобновления процесса переговоров с Грузией о евроинтеграции

Переговорный процесс о вступлении Грузии в ЕС может быть возобновлен при условии отмены закона об иноагентах и закона о запрете пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, запрещено в России), сказал «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
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