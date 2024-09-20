Храм священномученика Вениамина митрополита Петроградского в Авиагородке (рядом с Пулково) получил в дар от таможенников две иконы.
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Храм священномученика Вениамина митрополита Петроградского в Авиагородке (рядом с Пулково) получил в дар от таможенников две иконы.