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Хуситские повстанцы и власти Йемена договорились об историческом обмене пленными

Хуситские повстанцы и власти Йемена договорились об историческом обмене пленными

Стало известно, что между повстанческими вооруженными формированиями хуситов и официальными властями Йеменской Республики достигнута договоренность по обмену пленными.

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