Россия вынужденно наложила вето на проект СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Мария Захарова прокомментировала решение России и Китая на заседании Совета безопасности ООНРоссия была вынуждена наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия, разработанный Японией и США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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