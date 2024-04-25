Россия вынужденно наложила вето на проект СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Мария Захарова прокомментировала решение России и Китая на заседании Совета безопасности ООНРоссия была вынуждена наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о неразмещении ядерного оружия, разработанный Японией и США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.