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Царьград

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"Красная цена" и "Каждый день": На чём экономят производители и что попадает на прилавки

"Красная цена" и "Каждый день": На чём экономят производители и что попадает на прилавки

"Красная цена" и "Каждый день" давно стали узнаваемыми марками бюджетных товаров. Но низкая цена сама по себе ещё не говорит, что продукт хуже дорогого аналога: в одних категориях переплачивать действительно незачем, а в других стоит изучить состав особенно внимательно.

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